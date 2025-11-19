Emirates оснастит флот Boeing 777 и Airbus А380 бесплатным Wi-Fi от Starlink

Авиакомпания Emirates объявила о планах установить систему спутникового интернета Starlink на все свои широкофюзеляжные самолёты Boeing 777 и Airbus А380.

Модернизация парка будет проводиться поэтапно — компания планирует оснащать примерно 14 воздушных судов в месяц, сообщает vc.ru.

Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi будет доступен пассажирам всех классов обслуживания. Подключение к интернету позволит авиапассажирам совершать видеозвонки, работать в режиме реального времени и использовать развлекательные онлайн-сервисы, включая игры, во время полёта.