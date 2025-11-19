США упростили процедуру получения виз для болельщиков ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп объявил об упрощении визового процесса для иностранных болельщиков, планирующих посетить чемпионат мира по футболу 2026 года.

Выступая 17 ноября на заседании рабочей группы в Овальном кабинете Белого дома, американский лидер сообщил, что сроки получения туристических виз значительно сократились. Если ранее процесс оформления занимал около года, то теперь время ожидания составляет 60 дней или меньше. Для жителей 80% стран мира этот процесс занимает не более двух месяцев, пишет iz.ru.

«Тем, кто собирается присоединиться к нам на ЧМ, я настоятельно рекомендую подать заявку прямо сейчас», — заявил Трамп.

Госсекретарь США Марко Рубио, присутствовавший на совещании, уточнил, что покупка билета не гарантирует автоматического получения визы, однако дает возможность получить назначение на собеседование в ускоренном порядке. При этом проверки болельщиков будут проводиться по тем же стандартам, что и для всех остальных туристов.

Трамп также отметил, что команда под руководством госсекретаря и представителей министерства внутренней безопасности организовала процессы тщательной проверки, после которой болельщикам будет разрешен беспрепятственный въезд в страну.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. По словам Трампа, мероприятие уже устанавливает рекорды по продажам билетов.