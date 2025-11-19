Сборная Туркменистана победила Китайский Тайбэй в матче отбора Кубка Азии

Сборная Туркменистана победила команду Китайского Тайбэя в домашнем матче отборочного турнира Кубка Азии по футболу 2027 года, который пройдет в Саудовской Аравии.

Встреча группы D в Аркадаге завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Рахман Муратбердыев (13-я минута), Эльман Тагаев (53), а также Мейлис Диниев (79), для которого этот гол стал первым за сборную Туркменистана. У команды гостей мяч забил Анж Самуэль (45+2).

Сборная Туркменистана, набрав 12 очков, занимает первое место в группе D опережая Таиланд по дополнительным показателям. Сборная Шри-Ланки с 6 очками идет третьей. Следом идет команда Китайского Тайбэя, не набравшая очков.

Обладатель путевки на Кубок Азии определится в матче сборных Туркменистана и Таиланда в марте 2026 года.