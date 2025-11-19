ПРООН доставила в Туркменистан новую партию лабораторного оборудования и реактивов

ПРООН осуществила поставку в Туркменистан очередной партии лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов в рамках проекта «Укрепление клинико-лабораторной службы Туркменистана», осуществляемого совместного с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности страны. Поставленная продукция включает настольные центрифуги, одноразовые пробирки для забора образцов крови, а также широкий перечень реактивов для проведения различных клинико-лабораторных анализов, включая общий и биохимический анализы крови, коагулограмму, тест-наборы для иммуноферментного анализа (ИФА) на вирусные гепатиты B и C, сообщается в пресс-релизе ПРООН.

Общая стоимость поставленной продукции превысила 586 тысяч долларов США.

Новое оборудование, расходные материалы и реактивы будут распределены между клиническими лабораториями по всей стране. Данный проект полностью финансируется Правительством Туркменистана и направлен на комплексную модернизацию клинико-лабораторной службы здравоохранения, обеспечение устойчивой работы клинических лабораторий, а также повышение уровня, качества и доступности лабораторно-диагностических услуг во всех этрапах, городах, велаятских центрах и столице.