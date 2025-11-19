Признанный оперный певец Европы назвал Туркменистан «любовью с первого взгляда»

Известный оперный певец и режиссер Константин Риттель-Кобылянский поделился впечатлениями о поездке в Туркменистан, где он выступил на Венском Балу в новом городе Аркадаг в октябре 2024 года.

Артист был приглашен в качестве специального гостя президентом Австрийско-Туркменского Общества доктором Недой Бергер, которая, по его словам, с восторгом рассказывала об этой стране.

Свои впечатления Константин Риттель-Кобылянский описал в эмоциональном обращении, отметив особую атмосферу страны:

«Когда я прилетел в Ашхабад, начиная с красивейшего аэропорта в форме белой птицы, мой восторг увеличился во сто крат», — поделился музыкант.

Особое внимание артист уделил архитектуре туркменских городов:

«Столица Туркменистана Ашхабад и умный город Аркадаг — поражают своим сказочным сиянием и чистотой. Белый мрамор, широкие проспекты, восхитительные площади, величественные мечети и дворцы культуры, очень красивые жилые дома, сияющие фонтаны создают образы городов, которые одновременно торжественны и по-настоящему уютны».

Кобылянский подчеркнул, что главным богатством страны являются ее жители:

«Самой большой ценностью Туркменистана являются его люди. Туркменский народ — это воплощение доброты, щедрости и гостеприимства. Здесь каждому гостю рады искренне, по-домашнему, от чистого сердца».

Резюмируя свои впечатления, артист заключил:

«Туркменистан – это удивительная страна, которую невозможно не полюбить с первого взгляда, с первого свидания! Страна, где сердце чувствует себя дома. Страна, где люди делают мир вокруг светлее».

Константин Риттель-Кобылянский является лауреатом множества международных премий, включая премию Европейского Фонда Культуры при Европейском Парламенте в Страсбурге, а также членом правления Австрийско-Туркменского Общества по вопросам культуры и медиа. В 2026 году он возглавит международное жюри IV Международного конкурса вокалистов «Голос Романса».