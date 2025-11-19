Президент Ирана посетит Туркменистан и Казахстан в декабре – МИД ИРИ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан совершит визиты в Туркменистан и Казахстан в декабре. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе открытия первого форума губернаторов Прикаспийских регионов, сообщает внешнеполитическое ведомство ИРИ.

«Президент Ирана посетил Россию и Азербайджан, эти визиты была весьма успешными, в течение следующего месяца он посетит Туркменистан и Казахстан», – говорится в сообщении.

Первый форум губернаторов Прикаспийских регионов проходит 18-19 ноября в городе Решт, административном центре северной иранской провинции Гилян.

В мероприятии принимают участие представители России, Азербайджана, Туркменистана и Казахстана. Иранскую сторону представляют глава МИД Аббас Аракчи, министр промышленности, рудников и торговли Мохаммад Атабак и министр культурного наследия, туризма и ремесел Реза Салехи-Амири.