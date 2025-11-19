«Мощный стимул для экономики» – предприниматели о торговой зоне «Шават – Дашогуз»

Открытие торгового центра «Шават – Дашогуз» в приграничной зоне между Туркменистаном и Узбекистаном станет мощным стимулом для экономического развития двух стран и откроет новые возможности для бизнеса. Об этом заявили туркменские предприниматели, комментируя запуск проекта газете «Нейтральный Туркменистан».

Церемония открытия туркмено-узбекской зоны приграничной торговли состоялась 17 ноября с участием Президентов Сердара Бердымухамедова и Шавката Мирзиёева в дистанционном режиме из Ташкента. Событие было приурочено к государственному визиту главы Туркменистана в Узбекистан.

«Новая приграничная торговая зона – это настоящий подарок для бизнеса, потому что созданные здесь условия открывают перед компаниями огромные возможности для роста, увеличения прибыли и укрепления позиций как на внутреннем, так и на международном уровне», – отметил Тачмырат Гурдов, учредитель индивидуального предприятия Täç hil.

По его словам, это шанс для многих предпринимателей выйти на новый уровень и сделать бизнес более успешным.

Предприниматель Оразгуль Эебердиева подчеркнула, что созданные условия будут способствовать налаживанию более тесных связей между компаниями. «Выгодные условия напрямую скажутся на конкурентоспособности продукции, сделают её более привлекательной для покупателей и откроют двери для новых экспортных направлений. Для бизнеса это означает реальное увеличение прибыли и расширение горизонтов», – сказала она.

Эебердиева добавила, что зона стимулирует развитие совместных предприятий и инвестиций, способствуя обмену технологиями и опытом.

Какамырат Байджанов, директор хозяйственного общества «Tibet Türkmen», указал на мультипликационный эффект проекта. «Открытие торговой зоны стимулирует экономическую активность по обе стороны границы, создание новых рабочих мест, рост доходов, развитие малого и среднего бизнеса», – заявил он.

По словам бизнесмена, местные производители получат доступ к новым рынкам, а потребители – к более широкому ассортименту товаров по конкурентным ценам. Байджанов отметил, что зона станет площадкой не только для торговли, но и для проведения ярмарок, фестивалей и культурных мероприятий.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на церемонии открытия выразил уверенность, что новый центр станет важной площадкой для делового сотрудничества и будет способствовать развитию региональной экономики и повышению благосостояния народов Туркменистана, Узбекистана и всей Центральной Азии.

Глава Туркменистана подчеркнул, что приграничная торговая зона станет образцовым проектом, который послужит основой для создания подобных зон в регионе и соседних странах.