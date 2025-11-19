До 15 дней без визы: правила пребывания в зоне приграничной торговли «Шават – Дашогуз»

Зона приграничной торговли между Хорезмской областью Узбекистана и Дашогузским велаятом Туркменистана была торжественно запущена 17 ноября Президентами двух стран Сердаром Бердымухамедовым и Шавкатом Мирзиёевым в дистанционном режиме из Ташкента. Событие состоялось в рамках государственного визита главы Туркменистана в Узбекистан.

Допуск на территорию зоны организован через отдельные контрольно-пропускные пункты. В зоне действует режим «свободная таможенная зона», разрешающий осуществление розничных торговых операций.

Общая площадь торговой зоны составляет 6 га – по 3 га с каждой стороны границы. Территория может быть расширена на основании отдельного международного соглашения. Зона создана на 30 лет с возможностью дальнейшего продления.

На территории созданы торговые павильоны, складские помещения, контейнерные площадки и рабочие места для предпринимателей. Организованы системы хранения, сортировки, сбыта и транспортировки товаров на основе современных технологий.

Для предпринимателей открыт центр «Единое окно» с предоставлением таможенных, налоговых, сертификационных, фитосанитарных, ветеринарных и транспортных услуг. На территории размещены административные здания дирекции, таможенной, карантинной, фитосанитарной и ветеринарной служб.

Предусмотрено обустройство пунктов банковских услуг и обмена валют, гостиниц, медпункта, вместительной автостоянки и других инфраструктурных объектов. Внедрены интерактивные системы для оказания государственных услуг.

В зоне будет осуществляться продажа продукции, произведенной исключительно в Туркменистане и Узбекистане.

По итогам 2024 года товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном превысил один миллиард долларов. Президенты двух стран выразили намерение довести взаимный товарооборот до $2 млрд за счет расширения номенклатуры и эффективного использования режима свободной торговли. Более 46 тыс. туркменистанцев посетили Узбекистан в коммерческих целях в 2024 году, возглавив список иностранных деловых туристов.

Строительство зоны приграничной торговли «Шават-Дашогуз» стартовало в октябре 2022 года.