В марте 2026 года туркменские верховые джигиты выступят в Баку

В Баку готовы организовать выступление туркменской Группы национальных конных игр «Галкыныш» в марте 2026 года.

Это обсуждалось в Баку в ходе встреч туркменской делегации во главе с ректором Международной академии коневодства Пыгы Байрамдурдыевым с президентом Федерации конного спорта Азербайджанской Республики, начальником Государственной пограничной службы генерал-полковником Эльчином Гулиевым, а также с руководителем цирка на территории «Sea Breeze» Аллахверди Исрафиловым.

Как сообщает МИД Туркменистана, в ходе встреч обсуждались вопросы укрепления двусторонних культурных связей в области конного спорта и национальных конных игр, обмена опытом, дальнейшего развития существующего сотрудничества, а также ознакомления с инфраструктурой, созданной в Азербайджане в данной области.

Туркменская делегация посетила Азербайджан в период с 14 по 18 ноября с целью ознакомления с инфраструктурой, созданной здесь в области коневодства. Туркменские представители посетили конноспортивные комплексы «Бина» и «Серхетчи», где им рассказали о проводимой работе по развитию национальных традиций наездничества и конного спорта, отмечает источник.