Биткоин опустился ниже $90 000 впервые за семь месяцев

Крупнейшая по капитализации криптовалюта биткоин зафиксировала снижение ниже отметки в $90 000, достигнув минимального значения за последние семь месяцев.

Согласно данным биржи Binance, биткоин опустился до уровня $89 253. Это на 29% ниже исторического максимума, который был зафиксирован 6 октября 2024 года. Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum также показала снижение, опустившись до $2 946.

Аналитический ресурс The Kobeissi Letter подтвердил, что биткоин впервые за семь месяцев торгуется ниже уровня $90 000. Трейдер Crypto Candy отметил, что после периода торговли в диапазоне $93 000-$95 000 криптовалюта продолжила движение вниз.

Сотрудник аналитической платформы CryptoQuant Кас Аббе указал, что биткоин достиг уровня $92 000, который рассматривался участниками рынка в качестве целевой отметки.

Трейдер BitBull обратил внимание на изменение соотношения прибыльных и убыточных позиций краткосрочных держателей криптовалюты.

Ситуация на криптовалютном рынке продолжает развиваться на фоне повышенной волатильности.