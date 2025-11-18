Туркменистан и Узбекистан согласовали условия работы зоны приграничной торговли

На полях официальных мероприятий в Ташкенте министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Назар Агаханов и министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов обсудили практические аспекты функционирования Узбекско-Туркменской зоны приграничной торговли, сообщает министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан. Стороны согласовали правовые условия работы совместного торгового центра, который призван стать площадкой для расширения взаимного товарооборота, продвижения национальной продукции и развития предпринимательства по обе стороны границы.

Общая площадь центра составляет 6 гектаров: по 3 гектара с узбекской и туркменской стороны. При необходимости территория может быть расширена на основании отдельного международного соглашения.

Граждане обеих стран могут въезжать и выезжать на территорию зоны приграничной торговли без оформления виз. Предприниматели Туркменистана и Узбекистана получат возможность свободно торговать товарами, используя общую инфраструктуру и упрощенные процедуры.