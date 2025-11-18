Туркменистан и Узбекистан подписали пакет документов о сотрудничестве

Туркменистан и Узбекистан подписали 16 документов по итогам государственного визита Президента Сердара Бердымухамедова в Ташкент, сообщает TDH.

Были подписаны:

Соглашение между хякимликом Ахалского велаята Туркменистана и хокимиятом Ташкентской области Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах;

Соглашение между хякимликом Дашогузкого велаята Туркменистана и Советом Министров Республики Каракалпакстан Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах;

Соглашение между хякимликом Лебапского велаята Туркменистана и хокимиятом Кашкадарьинской области Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах;

Соглашение между хякимликом Лебапского велаята Туркменистана и хокимиятом Сурхандарьинской области Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах;

Меморандум между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан об учреждении Туркмено-узбекского экспертного совета;

Меморандум о сотрудничестве между Институтом государства, права и демократии Туркменистана и Институтом законодательства и правовой политики при Президенте Республики Узбекистан;

Программа сотрудничества между Министерством адалат Туркменистана и Министерством юстиции Республики Узбекистан на 2026–2027 годы;

Программа сотрудничества в сфере культуры между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры Республики Узбекистан на 2026–2027 годы;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан по вопросам обеспечения биологической безопасности;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки;

Протокол о внесении дополнений и изменений в Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном, пассажирском и грузовом сообщении от 16 января 1996 года;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере поставок железнодорожных вагонов для перевозки нефтепродуктов и химических наливных грузов;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о дальнейшем развитии сотрудничества в области сельского хозяйства;

Дорожная карта по сотрудничеству в области лесного хозяйства между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан на 2026–2030 годы;

Протокол о внесении дополнения в Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий от 25 ноября 2013 года;

Договор между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о функционировании Туркмено-узбекской зоны приграничной торговли.

Затем под аплодисменты собравшихся Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписали Совместное заявление. По завершении церемонии подписания документов, главы двух государства выступили с заявления­ми перед представителями прессы, отмечает агентство.