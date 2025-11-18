Туркменистан и Малайзия обсудили развитие халяль-индустрии

17 ноября в здании Парламента Малайзии состоялась встреча посла Туркменистана в Малайзии М. Машалова с заместителем премьер-министра, министром сельского хозяйства и регионального развития Малайзии доктором Ахмадом Захидом бин Хамиди. Встреча прошла по инициативе туркменской стороны.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и перспективы расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

Участники встречи отметили важность многолетнего партнерства между Туркменистаном и малайзийской компанией Petronas. Малайзийская сторона предложила активизировать взаимодействие деловых кругов двух стран в сфере производства халяль-продукции и её сертификации.

По итогам переговоров стороны договорились поддерживать регулярные контакты на уровне внешнеполитических ведомств Туркменистана и Малайзии для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.