Туркменистан изменил порядок оформления договоров долевого строительства

Министерство строительства и архитектуры Туркменистана 8 октября 2025 года издало приказ № 72, вносящий изменения в типовой договор участия в долевом строительстве. Документ корректирует договор, утвержденный ранее в марте 2019 года, данный приказ опубликован на сайте министерства юстиции.

Согласно новым изменениям, в договоре уточняется порядок указания технических характеристик объектов недвижимости. В частности, при описании жилых домов теперь требуется раздельно указывать площадь кухни, ванной и туалетной комнат, веранды, вспомогательных помещений и эксплуатируемого балкона. Также уточнены требования к описанию отделочных материалов — добавлено указание на цементно-гипсовую штукатурку.

Одно из ключевых изменений касается порядка оплаты. Документ устанавливает, что цена договора должна оплачиваться дольщиком в полном объеме по проектной площади объекта в установленные сроки. При этом любые взаиморасчеты между дольщиком и застройщиком могут осуществляться только после учета договора в уполномоченном органе и его государственной регистрации.

Изменения также коснулись порядка перечисления средств. Теперь платежи должны перечисляться на специальный банковский счет застройщика, открытый в кредитной организации, как в наличной, так и в безналичной форме.

Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя министра строительства и архитектуры Б. Халыкова.