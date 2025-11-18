Сборная Туркменистана сыграет против Китайского Тайбэя в отборе на Кубок Азии-2027

Футболисты сборной Туркменистана во вторник, 18 ноября, проведут домашний матч пятого тура отборочного турнира Кубка Азии-2027 против команды Китайского Тайбэя. Встреча состоится на стадионе «Аркадаг» в одноименном «умном» городе и начнется в 18:45 по ашхабадскому времени.

Вход на 10-тысячный стадион будет свободным. Для арены «Аркадаг» это будет второй матч сборной Туркменистана. 14 октября туркменские футболисты уже одержали здесь победу над командой Шри-Ланки со счетом 2:1 в рамках того же отборочного цикла.

Предстоящий матч имеет большое значение для борьбы в группе D. Сборная Туркменистана, набрав 9 очков, делит лидерство в группе с Таиландом (также 9 очков) и рассчитывает на максимальный результат против Китайского Тайбэя, который проиграл все четыре предыдущих матча.

В параллельной встрече группы D во вторник сойдутся команды Шри-Ланки и Таиланда в Коломбо (начало в 15:15). Ожидается, что интрига в группе D сохранится до заключительного, шестого тура.

Это будет седьмая очная встреча Туркменистана и Китайского Тайбэя. Исторически туркменская сборная демонстрирует абсолютное преимущество, одержав победы во всех шести предыдущих матчах с общим счетом 15:3.

Согласно текущему рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА), сборная Туркменистана занимает 142-е место, а команда Китайского Тайбэя располагается на 174-й позиции. Ожидается, что туркменские футболисты выйдут на поле в зеленой форме, их оппоненты сыграют в белой.