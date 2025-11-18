Президент Туркменистана завершил государственный визит в Узбекистан

Сегодня завершился государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Республику Узбекистан.

Как сообщает TDH, после переговоров на высшем уровне Президенты Туркменистана и Узбекистана Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев прибыли в международный аэропорт Ташкента. Лидеры выразили удовлетворение итогами переговоров и достигнутыми договоренностями, подтвердили дальнейшее развитие отношений сотрудничества между Туркменистаном и Узбекистаном, основанных на добрососедстве, взаимной выгоде и равноправии, и пожелали друг другу всего наилучшего.

После этого Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов завершил государственный визит в Республику Узбекистан и вылетел из Ташкента.

Спустя некоторое время самолет главы государства приземлился в международном аэропорту Ашхабада. Президента Туркменистана тепло встретили официальные лица страны и поздравили главу государства с награждением высшей государственной наградой Узбекистана – орденом «Олий Даражали Дустлик» («Высшая степень дружбы») и успешным проведением государственного визита.

Как сообщалось ранее, в рамках визита в Ташкент Президент Туркменистана 16 ноября принял участие в седьмой консультативной встрече глав государств Центральной Азии, где выступил с предложениями, направленными на укрепление стратегического сотрудничества и дружественных отношений. Согласно программе визита, в понедельник Президент возложил цветы к монументу Независимости Узбекистана, после чего состоялись туркмено-узбекские переговоры на высшем уровне с участием делегаций двух стран.

По итогам переговоров были подписаны двусторонние документы, а также в режиме видеосвязи с участием глав обоих государств прошла церемония открытия Туркмено-узбекского приграничного торгового центра. После завершения переговоров в Ташкенте состоялась церемония награждения Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова высшей государственной наградой Узбекистана – орденом «Олий Даражали Дустлик».

Государственный визит Президента Туркменистана в Узбекистан стал важным событием в развитии многовековых дружественных и взаимовыгодных отношений сотрудничества между двумя соседними странами, а также в обмене мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.