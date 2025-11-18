Объявлен состав сборной Туркменистана на матч с Китайским Тайбэем

Главный тренер сборной Туркменистана по футболу Ровшан Мередов огласил заявку команды на матч пятого тура отборочного турнира к Кубку Азии-2027 против команды Китайского Тайбэя.

В состав вошли 23 игрока.

Вратари: Расул Чарыев, Рустем Ахаллыев (оба – «Аркадаг»), Гурбанмырат Гараев («Ахал»).

Защитники: Гуйчмырат Аннагулыев, Мекан Сапаров, Ибрагим Маммедов, Арзувгулы Сапаргулыев (все – «Аркадаг»), Хакмухаммет Бяшимов, Бахтияр Гургенов (оба – «Ахал»), Зафар Бабаджанов («Алтын Асыр»).

Полузащитники: Теймур Чарыев («Торпедо-БелАЗ»), Мирза Бекназаров, Язгылыч Гурбанов, Велмурат Баллаков (все – «Аркадаг»), Алибек Абдурахманов, Гурбан Аннаев (оба – «Ахал»).

Нападающие: Мейлис Диниев («Кыргызалтын), Эльман Тагаев («Ахал»), Дидар Дурдыев, Шамаммет Хыдыров, Байрам Атаев (все – «Аркадаг»), Рахман Мыратбердыев («Алтын Асыр), Даянч Мередов («Копетдаг).

Встреча состоится во вторник в 18:45 по ашхабадскому времени в городе Аркадаг. Матч будет судить бригада арбитров из Ирака во главе с главным судьей Юсифом Хасаном. Его ассистентами назначены Акрам Джаббар и Хуссейн Муншид, резервным арбитром – Ахмед Кадхим.

Хозяева поля выйдут на игру в зеленой форме, гости – в белой.