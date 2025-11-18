Мередов: «До выхода на Кубок Азии осталось 2 шага, нужно делать их очень убедительно»

Главный тренер сборной Туркменистана по футболу Ровшан Мередов заявил, что команде осталось сделать два шага до выхода на Кубок Азии-2027, и каждый из них должен быть убедительным. Об этом он сообщил на пресс-конференции накануне матча 5-го тура отборочного турнира против Китайского Тайбэя.

«С каждым матчем, приближающим нас к финальной стадии группового этапа, мотивация только растет. Осталось 2 шага, поэтому эти 2 шага нужно делать очень, очень убедительно», – сказал Мередов.

Наставник также отметил, что в футболе нет явных аутсайдеров и лидеров, поэтому команда не собирается расслабляться перед игрой с Китайским Тайбэем, который пока не набрал очков в отборе.

«В матче может произойти всё что угодно. Поэтому нет поводов расслабляться, ребята всё это понимают. Настрой будет боевой», – подчеркнул тренер.

Во вторник на стадионе «Аркадаг» пройдет матч между сборными Туркменистана и Китайского Тайбэя. Начало – 18:45 по ашхабадскому времени.