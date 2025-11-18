Международный аэропорт «Ташкент-Восточный» переименовали

Международный аэропорт «Ташкент-Восточный» получил новое название — «Ташкент-Хумо». Переименование произошло в честь легендарной птицы Хумо, которая в культуре региона является символом счастья и удачи, сообщает afisha.uz.

Аэропорт был открыт осенью 2025 года и ориентирован на деловую авиацию. В настоящее время на территории комплекса функционируют взлетно-посадочная полоса, три рулежные дорожки, перрон, а также VIP- и CIP-терминалы. Инфраструктура аэропорта рассчитана на прием частных и деловых рейсов, а также на обслуживание крупных международных мероприятий.

В перспективе «Ташкент-Хумо» планируется развивать как важный транспортный узел столицы. Новое название уже используется в официальных источниках и навигационных системах.