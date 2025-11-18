В Ташкенте представили результаты сотрудничества музеев Туркменистана и Узбекистана

Директор Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана Меретгельды Чарыев на площадке Международного конгресса «Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии» представил доклад о ключевой роли музеев в развитии и укреплении культурного сотрудничества между Туркменистаном и Узбекистаном.

Конгресс проходил в Ташкенте с 13 по 15 ноября, и в его рамках состоялись сессии с участием руководителей национальных музеев, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

М.Чарыев в своем докладе подчеркнул глубокую историческую и культурную общность двух стран и представил успешный опыт сотрудничества Государственного музея Туркменистана с Всемирным обществом по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана. Результатом его стала изданная в 2023 году книга-альбом, которая представила сведения об историко-культурных ценностях Узбекистана, хранящихся в фондах Государственного музея Туркменистана.

В качестве яркого примера был приведен уникальный рукописный Коран с комментариями XV–XVI веков, переписчиком которого был туркмен, придворный каллиграф ‘Ийд Мухаммад ал-Хорезми.

Директор отметил, что в данное время намечено сотрудничество Государственного музея Туркменистана и Государственного музея истории Тимуридов в Ташкенте, а также проведены онлайн-переговоры о совместных выставочных проектах с Музеем-заповедником «Ичан-Кала» в Хиве.