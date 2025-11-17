Туркменские акробаты завоевали 8 бронзовых медалей на чемпионате Азии в Индии

Сборная Туркменистана по спортивной акробатике завоевала восемь бронзовых медалей на 14-м чемпионате Азии, который завершился в индийском штате Гоа. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики Туркменистана.

Турнир проходил под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) и Азиатского союза гимнастики (AGU). В соревнованиях приняли участие 173 спортсмена из шести стран: Китая (Гонконг), КНДР, Узбекистана, Казахстана, Индии и Туркменистана.

Туркменистан представляла мужская группа из четырех спортсменов в категории 13-19 лет: Ишан Бабаев, Данил Васильев, Азим Аманов и Мухаммет Ашыров. Тренерский штаб возглавил старший тренер Роман Шевчуков, также в состав вошли тренер по вольтижу Байрамгулы Меледжаев и хореограф Светлана Гаспарян.

Туркменские акробаты поднялись на третью ступень пьедестала во всех дисциплинах: в балансе, вольтиже и многоборье. «Ребята превзошли ожидания тренеров и даже самих себя», – отметили в федерации.

По итогам выступления спортсмены получили приглашение на участие в Кубке мира, который пройдет в Баку 5-7 июня 2026 года.