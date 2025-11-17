Туркменистан приложит все усилия для укрепления единства Центральной Азии

Туркменистан, принимая председательство в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, приложит все усилия для укрепления единства и сплоченности стран региона. Об этом заявил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая на седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте, передает издание «Золотой век».

«Уважаемые главы государств, принимая председательство в консультативной встрече глав государств Центральной Азии, Туркменистан приложит все усилия для укрепления нашего единства и сплоченности», – сказал Сердар Бердымухамедов.

Глава Туркменистана подчеркнул важность укрепления экономического партнерства, повышения привлекательности региона для серьезных внешних инвестиций и реализации масштабных международных проектов в энергетике, транспорте, коммуникациях и других сферах.

«Уверен, что всегда актуальным и значимым будет для нас развитие и поддержка гуманитарного сотрудничества», – добавил Президент Туркменистана.