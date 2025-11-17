Туркменистан призвал страны Центральной Азии активизировать транспортное партнерство

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов призвал страны Центральной Азии активизировать транспортную составляющую сотрудничества и приступить к созданию комбинированных коридоров по линиям Восток–Запад и Север–Юг, сообщает издание «Золотой век».

«Сегодня Центральная Азия рассматривается как ключевой транспортно-транзитный коридор международного значения. Уже очевидно, что эта роль будет только возрастать, учитывая тенденции смещения экономической и инвестиционной активности в сторону Восточной и Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока», – сказал Президент Туркменистана, выступая на седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

По его словам, странам региона предстоит существенно активизировать транспортную составляющую сотрудничества. «Для этого полагаю следует приступить к действенному и предметному участию в создании комбинированных коридоров по линиям Восток–Запад и Север–Юг», – отметил Сердар Бердымухамедов.

Президент Туркменистана выразил уверенность, что «сложение потенциалов в создании современной, разветвленной, эффективной и устойчивой транспортно-логистической инфраструктуры – это достойная цель, отвечающая стратегическим интересам наших государств».