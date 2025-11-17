Туркменистан призвал страны региона выступать с единых позиций по вопросам безопасности

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов призвал государства Центральной Азии выступать с единых позиций в вопросах борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком, а также новыми вызовами в сфере информационной, кибер- и биологической безопасности. Об этом сообщает издание «Золотой век».

«Говоря о политическом аспекте взаимодействия, хотел бы в качестве его основного приоритета выделить вопросы безопасности. В этом контексте считаю важным продолжать тесное политико-дипломатическое взаимодействие на региональном уровне, а также на международных площадках, прежде всего ООН», – сказал глава государства в своем выступлении на седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

По словам Сердара Бердымухамедова, единая позиция по вопросам безопасности обеспечит странам региона дополнительный запас внутренней стабильности и благоприятные внешние условия.

«Убежден, что выступая с единых позиций в таких вопросах, как борьба с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, новыми вызовами в сфере информационной, кибер- и биологической безопасности, мы тем самым обеспечиваем дополнительный прочный запас внутренней стабильности, а также заручаемся благоприятными внешними условиями», – отметил Президент Туркменистана.

Глава туркменского государства также подчеркнул необходимость активного экономического сотрудничества стран региона. Среди стратегических сфер он выделил транспорт, энергетику, торговлю, производство и технологическую кооперацию.

Сердар Бердымухамедов указал на важность создания производственных кооперационных цепочек в промышленности и агропромышленном комплексе.

«В ряду актуальных задач видим создание производственных кооперационных цепочек в промышленности и агропромышленном комплексе. Более активное участие деловых кругов в создании совместных предприятий различного профиля на территориях наших стран, расширение приграничной и региональной торговли», – добавил он.