Туркменистан предложил странам ЦА укреплять партнерство в энергетике

Туркменистан готов обсуждать конкретные шаги по укреплению энергетического партнерства в регионе, включая создание мощной сети производства, поставок и потребления электроэнергии в Центральной Азии и по ее периметру. Об этом заявил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая на седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает издание «Золотой век».

«Туркменистан также готов к обсуждению дальнейших предметных шагов по укреплению энергетического партнерства. Речь идет не только о трубопроводных проектах, сегодня мы говорим о важности наращивания энергетического сегмента», – отметил глава государства.

По словам Сердара Бердымухамедова, создание в регионе и по его периметру мощной сети производства, поставок и потребления электроэнергии позволит сформировать надежную материальную базу для устойчивости всей системы электроснабжения и обеспечит гарантии от влияния возможных негативных внешних факторов.