Президент Туркменистана принял участие в Консультативной встрече глав государств ЦА

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Мероприятие проходит в Ташкенте, куда глава Туркменистана прибыл в воскресенье с государственным визитом, сообщает TDH.

Консультативные встречи глав государств Центральной Азии представляют собой региональный формат взаимодействия, созданный для укрепления добрососедских отношений, доверия и интеграционных процессов между пятью странами региона.

Туркменистан последовательно выдвигает на площадке встреч комплексные инициативы, направленные на обеспечение безопасности и устойчивого развития Центральноазиатского региона, что подчеркивает конструктивную роль страны в рамках данного формата сотрудничества.

Седьмая консультативная встреча глав государств Центральной Азии проходит в Узбекистане при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Инициатива о проведении регулярных консультативных встреч глав государств региона была выдвинута Президентом Узбекистана на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года. Первая подобная встреча состоялась в марте 2018 года в Казахстане.