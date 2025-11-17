Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на UFC 322

В Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся титульный бой в полусреднем весе в рамках турнира UFC 322. Российский боец Ислам Махачев встретился с действующим чемпионом из Австралии Джеком Делла Маддаленой.

Победу одержал Махачев единогласным решением судей со счетом 50–45, 50–45, 50–45. На протяжении всех пяти раундов россиянин успешно проводил тейкдауны, против которых австралиец не смог найти эффективной защиты. Досрочно завершить поединок Махачеву не удалось — бой продлился всю отведенную дистанцию.

После этой победы рекорд Махачева составил 28 побед при 1 поражении. Россиянин одержал 16-ю победу подряд. Маддалена потерпел первое поражение после серии из 19 побед.

В мае 2025 года 34-летний Махачев покинул легкий вес, где являлся действующим чемпионом, чтобы попытаться завоевать титул во второй весовой категории.​​​​​​​​​​​​​​​​