Госслужащие Туркменистана повысили квалификацию в рамках сотрудничества с РАНХиГС

Представители Академии государственной службы при Президенте Туркменистана завершили месячные онлайн-курсы по повышению правовой и финансовой грамотности, организованные в рамках соглашения о сотрудничестве с Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Образовательная программа включала несколько ключевых модулей, охватывающих актуальные законодательные изменения, основы финансового планирования, методы управления бюджетом и ресурсами. Особое внимание уделялось развитию навыков анализа правовых документов и финансовых отчетов.

Преподаватели РАНХиГС провели онлайн-семинары по таким темам, как стратегическая роль финансовой грамотности госслужащих в устойчивом развитии территорий, этика и декларирование доходов, современные тенденции трансформации трудового права. Также рассматривались вопросы стратегического управления человеческими ресурсами, использования цифровых технологий, эмоционального интеллекта и построения системы наставничества.

Программа предусматривала не только теоретические занятия, но и практические задания с кейс-стади, что позволило участникам применить полученные знания в реальных условиях и развить критическое мышление.

По завершении курса слушатели получили сертификаты, подтверждающие повышение квалификации. Проведение подобных образовательных мероприятий направлено на подготовку специалистов, способных эффективно решать задачи современного государственного управления и обеспечивать устойчивое развитие институтов власти.