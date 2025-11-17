Врачи из РФ провели более 120 осмотров в Туркменистане в рамках миссии «Добро»

Делегация врачей сети «РЖД-Медицина» посетила Туркменистан в рамках международной волонтерской программы «Миссия добро».

В ходе визита врачи посетили ведущие медицинские учреждения страны, включая Международный центр лечения глазных болезней, Международный научно-клинический центр физиологии, Кардиологическую научно-клиническую больницу, Научно-клинический центр охраны здоровья матери и ребенка и Международный реабилитационный центр.

Как сообщила старший инспектор по медицинской профилактике и здоровому образу жизни Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» Юлия Балакина, российские специалисты провели более 120 консультаций пациентов и выполнили шесть операций. Особое внимание было уделено неврологии. Врачи также прочитали лекции для студентов медицинского университета и туркменских коллег.

«Нас впечатлили современное оснащение медицинских учреждений Туркменистана, великолепная архитектура и масштабы новых центров. Технологическая комплектация находится на самом высоком уровне», – отметила представитель «РЖД-Медицины».

По ее словам, в ходе официальной встречи в Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, включая планы по организации стажировок и обмена опытом между специалистами двух стран.