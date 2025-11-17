Ашхабад призвал укрепить взаимодействие по водным ресурсам в Центральной Азии

Страны Центральной Азии должны укреплять взаимодействие по вопросам водных ресурсов на основе равноправия и взаимопонимания, а также наращивать совместные усилия по решению экологических проблем региона. Об этом заявил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая на седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте, передает издание «Золотой век».

«Рассчитываем на дальнейшее укрепление взаимодействия по вопросам водных ресурсов в регионе на основе равноправия, уважения интересов друг друга, взаимопонимания и солидарности. В целом выступаем за наращивание совместных усилий по экологической проблематике в регионе», – отметил Президент Сердар Бердымухамедов.

Глава Туркменистана подчеркнул важность совместной работы «в первую очередь в таких чувствительных темах, как спасение Арала и опустынивание». Он приветствовал присутствие в экологической повестке Центральной Азии учреждений ООН и создание специализированных офисов в регионе.

«Убеждены, что необходимость формирования нашими странами согласованной экологической дипломатии в ООН, привлечения к проблемам Центральной Азии все большего международного внимания», – добавил Сердар Бердымухамедов.