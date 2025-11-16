Туркменистан представил опыт цифровизации обучения китайскому языку в Пекине

Делегация Туркменистана приняла участие во Всемирной конференции китайского языка – 2025, проходящей в Пекине с 14 по 16 ноября. На специализированной международной сессии, организованной Центром языкового образования и сотрудничества совместно с Пекинским университетом иностранных языков, туркменская сторона представила национальный опыт модернизации языкового образования.

Ректор Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади Максат Чарыев выступил с докладом о внедрении цифровых технологий в преподавание китайского языка. В презентации были освещены ключевые направления работы: сотрудничество с университетами КНР, подготовка национальных преподавателей, использование электронных учебников и платформ на основе искусственного интеллекта, а также развитие образовательных материалов с учетом особенностей туркменского языка и культуры.

В сессии приняли участие представители министерств образования и университетов из разных стран мира, включая Аргентину, Бразилию, Испанию, Италию, Францию, США, Канаду и африканские государства. Эксперты отметили устойчивую динамику Туркменистана в развитии цифровизации языкового обучения и его перспективность как партнера в Центральной Азии.

Туркменская делегация выразила готовность продолжать расширение партнерских связей с ведущими вузами Китая в области языковой подготовки.