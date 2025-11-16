Тим Кук может покинуть пост главы Apple в начале 2026 года

Компания Apple активизировала подготовку к смене руководства, поскольку гендиректор Тим Кук может покинуть свой пост уже в начале следующего года, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Наиболее вероятным преемником 65-летнего Кука называют Джона Тернуса, старшего вице-президента Apple по разработке аппаратного обеспечения. Согласно источникам, уход Кука не связан с результатами работы компании и является частью давно запланированного перехода.

Объявление нового главы компании вряд ли состоится до публикации квартального отчета в конце января, который охватывает критически важный праздничный период. Кук возглавил Apple в 2011 году после ухода легендарного основателя компании Стива Джобса.

За 14 лет руководства Кука рыночная капитализация Apple выросла примерно с 350 миллиардов до почти 4 триллионов долларов, что сделало её одной из самых дорогих компаний в мире. Под его руководством акции компании выросли примерно на 1800 процентов.

Официальных комментариев от Apple по данному вопросу пока не поступало.