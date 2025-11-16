Сборная Туркменистана по традиционному карате выступит на Чемпионате Азии

Национальная команда Туркменистана по традиционному карате примет участие в Чемпионате Азии, который пройдет с 15 по 25 ноября 2025 года в Ташкенте, Узбекистан.

В состав туркменской делегации войдут 27 спортсменов, два тренера, две судьи и руководитель команды. Всего для участия в международных соревнованиях сформирована группа из 33 человек.

Сборную будут представлять спортсмены, имеющие звание мастера спорта и обладатели спортивных разрядов по традиционному карате.

Чемпионат Азии соберет сильнейших каратистов континента для определения лучших в различных весовых категориях и дисциплинах традиционного карате.