Посол Туркменистана осветил приоритеты страны в интервью GeoPolitica

7 ноября румынский журнал GeoPolitica опубликовал интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Румынии Аннамамметом Аннаевым, приуроченное к 30-летию Постоянного Нейтралитета Туркменистана.

В беседе посол осветил историческое развитие страны и её приверженность принципам мира, стабильности и нейтралитета. Аннаев рассказал о геополитических и геостратегических приоритетах Туркменистана, подчеркнув активную роль государства в региональных и международных делах.

Отдельное внимание было уделено Году мира и доверия, объявленному в 2025 году, его задачам по укреплению диалога на мировой арене. Посол также представил информацию об энергетических ресурсах Туркменистана и стратегии международного сотрудничества в энергетической сфере.

В интервью затронуты вопросы туркменских традиций, а также политические, экономические и культурные связи между Туркменистаном и Румынией.

Публикация предоставляет читателям обзор внешнеполитического курса и партнерских отношений Туркменистана в период празднования важной исторической даты.