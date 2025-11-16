В Москве выпал первый снег – один из самых поздних за 40 лет

Первый снег выпал в Москве в субботу с опозданием почти на месяц. По данным синоптиков, за сутки в столице России ожидается до трети месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости.

Температура воздуха днем держится около нулевой отметки, ожидаются плюсовые значения. После 20:00 придут заморозки до -1 °C. В воскресенье синоптики прогнозируют установление антициклона с температурой от -3 до -5 °C.

Первый снег в Москве в 2025 году стал одним из самых поздних за последние 40 лет, отмечает РБК. В трети случаев первый снег в Москве выпадал в период с 19 по 29 октября. Рекорд принадлежит 2013 году, когда первый снег выпал 27 ноября. Самый ранний снег в российской столице был зафиксирован 21 сентября 1996 года.