В Дашогузе завершился международный научный конкурс: представлено 200 агропроектов

В Туркменском сельскохозяйственном институте завершился II Международный научно-проектный онлайн-конкурс «Агроинновации: путь к устойчивому развитию». Мероприятие, проведенное 12-13 ноября объединило молодых исследователей из Туркменистана и десяти зарубежных стран.

На конкурс было представлено 200 научных проектов. В церемонии открытия приняли участие руководители ведущих аграрных вузов, в том числе директор Института механизации и технического сервиса Казанского государственного аграрного университета В. Медведев и главный специалист Министерства сельского хозяйства Туркменистана Г. Юсупов, возглавивший жюри конкурса.

Работы участников оценивались по критериям научной новизны, практической значимости и потенциала внедрения в производство. Проекты были представлены в секциях по ключевым направлениям агропромышленного комплекса.

Организаторы выразили намерение сделать конкурс ежегодным для развития научного потенциала молодежи и укрепления международного сотрудничества в аграрной сфере.