В Ашхабаде состоялся инклюзивный фестиваль «Мы разные, мы равные»

Сегодня в парке «Ашхабад» с успехом прошел ежегодный инклюзивный фестиваль «МЫ РАЗНЫЕ, МЫ РАВНЫЕ», организованный агентствами ООН в Туркменистане совместно с местными общественными организациями при поддержке Правительства страны.

Фестиваль, приуроченный к Международному дню инвалидов, был посвящен созданию безопасной и инклюзивной среды, где каждый может чувствовать себя частью общества.

Фестиваль открыли Постоянный представитель ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко и заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова.

В качестве гостей присутствовали послы и представители дипмиссий США, Грузии, Казахстана, Японии, РФ, Германии, Италии в Туркменистане.

Среди непосредственных участников на фестивале активно взаимодействовали представители таких общественных организаций, как Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана, Общество слепых и глухих Туркменистана, Центральный физкультурно-спортивный клуб Туркменистана, «Йенме», Центр поддержки инвалидов, «Агама», «Юный натуралист», Национальный центр специальной олимпиады Туркменистана, Реабилитационно-восстановительный центр Туркменистана, Федерация тенниса Туркменистана.

На фестивале звучали песни, стихи, были показаны музыкальные номера и танцы. В честных поединках сошлись любители тенниса и шахмат. Причем в танцах, в вокальном исполнении и в спортивных достижениях люди с инвалидностью ни в чем не уступали.

Волонтеры общественных организаций устроили для посетителей интерактивные локации, где можно было интересно и с пользой провести время. Здесь можно было поиграть в дартс, сделать памятное фото в красочных фотозонах, нанести аквакгрим, разгадать шарады и ребусы и получить за это приз.

Интерес к происходящему проявляли не только дети, но и взрослые всех возрастов.Фестиваль мощной волной теплоты и позитива объединил всех участников, гостей и просто прохожих, которые, подойдя посмотреть – что же здесь происходит – не могли остаться равнодушными и активно включались в события. Мероприятие проводится в городе уже 4-й год подряд, и с каждым годом собирает на своей площадке всё больше людей.