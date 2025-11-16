В Ашхабаде проведен брейн-ринг среди студентов 17 вузов Туркменистана

Международный университет промышленников и предпринимателей Туркменистана организовал брейн-ринг среди студентов 17 высших учебных заведений страны.

Конкурс был приурочен к 30-летию нейтралитета Туркменистана.

Победителями брейн-ринга стали студенты Международного университета гуманитарных наук и развития, показавшие высокие результаты: Ыхлас Комеков, Айлале Чалджаева, Гульджахан Гурбанова, Сапаргылыч Сапарглыджов, Менгли Чарыева, Дженнет Искендерова, Алп Арслан Таганов и Мехрие Розыева.

Студенты-победители были награждены дипломом первой степени Международного университета промышленников и предпринимателей и ценными подарками от спонсоров, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.