Вепа Хаджиев: Туркменистан избежал негативных последствий санкций благодаря особому подходу к интеграции

Постоянный представитель Туркменистана при Отделении ООН в Женеве и посол в Швейцарии Вепа Хаджиев дал интервью европейским журналистам Марии Кузнецовой и Гийому де Сарду, в котором осветил ключевые аспекты внешней политики страны в преддверии 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

Хаджиев подчеркнул, что принцип постоянного нейтралитета закреплен в Конституции и законе Туркменистана «О нейтралитете». Страна не участвует в военных альянсах и блоках и не допускает размещения иностранных военных баз на своей территории. При этом дипломат отметил, что нейтралитет не означает изоляцию – Туркменистан активно участвует в региональном сотрудничестве в рамках ЭКО, СНГ, ОТС и других структур.

Касаясь вопроса обороноспособности, постпред заявил, что военная доктрина Туркменистана носит исключительно оборонительный характер. Учитывая сложную геополитическую ситуацию в соседних регионах, страна уделяет особое внимание укреплению национальной обороны и модернизации вооруженных сил.

Хаджиев подтвердил, что Китай является стратегическим партнером Туркменистана и одним из крупнейших потребителей туркменского газа. Однако ключевым принципом энергетической политики остается диверсификация экспортных маршрутов. В этой связи диверсификация газовых потоков в европейском направлении названа одной из приоритетных целей.

Говоря о газопроводе ТАПИ, дипломат отметил, что, несмотря на военно-политические риски в регионе, проект продолжает реализовываться – Туркменистан и Афганистан ведут строительство афганского участка газопровода. Проект имеет важное значение не только с энергетической, но и с социально-экономической точки зрения.

Постпред отметил, что Туркменистан участвует в высокоуровневых мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве почетного гостя, что позволяет представлять международные инициативы страны с учетом сохранения нейтрального статуса.

Благодаря уникальному подходу к интеграции и созданию устойчивых цепочек поставок, Туркменистану удалось избежать негативных последствий санкционной политики, затронувшей регион Центральной Азии.

Хаджиев подчеркнул, что вопрос водных ресурсов является одним из важнейших для устойчивого развития страны. Туркменистан реализует комплексную политику рационального водопользования, включая проекты совместно с ПРООН и использование потенциала искусственного озера Алтын Асыр. Внедряются программы модернизации ирригационной системы и водосберегающих технологий для адаптации сельского хозяйства к изменению климата.

Интервью дано в преддверии 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, которое совпадает с Международным годом мира и доверия, провозглашенным ООН на 2025 год.