Туркменский и китайский вузы договорились расширить образовательное сотрудничество

Вчера на полях Всемирной конференции по китайскому языку туркменская делегация встретилась с руководством Пекинского университета международных исследований (BISU). Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

В рамках Меморандума о взаимопонимании в сфере науки и образования, подписанном между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади и BISU, были обсуждены возможности расширения партнёрства, включая академические обмены, профессиональные стажировки, развитие языковых программ и проведение совместных научных и культурных мероприятий.

Туркменская сторона предложила расширить сотрудничество за счёт обмена опытом в подготовке преподавателей китайского языка, повышения языковых навыков студентов, подключения к цифровым учебным платформам и ресурсам на базе ИИ, а также организации краткосрочных стажировок и летних школ.

В завершении встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии образовательных связей между Туркменистаном и КНР, отмечает источник.