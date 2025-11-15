Туркменская делегация участвовала во Всемирной конференции китайского языка в Пекине

Туркменская делегация приняла участие в Всемирной конференции китайского языка, которая состоялась в Пекине 14 ноября.

В состав делегации вошли ректор Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади, начальник департамента международного сотрудничества Министерства образования Туркменистана, а также преподаватель китайского языка Туркменского государственного университета имени Махтумкули.

Данная конференция – одно из крупнейших международных мероприятий, посвящённых развитию китайского языка, укреплению гуманитарного взаимодействия и расширению сотрудничества в области образования. В форуме приняли участие около 2000 представителей более чем из 160 стран и регионов, включая 61 молодых китаистов из 51 государства.

В ходе пленарных заседаний рассматривались такие вопросы, как:

современные методы преподавания китайского языка как иностранного;

подготовка и профессиональное развитие педагогических кадров;

внедрение инновационных цифровых платформ обучения и технологий искусственного интеллекта;

обновление учебно-методических материалов и повышение качества образовательного процесса;

развитие академических обменов между университетами Китая и зарубежных стран;

перспективы международных языковых программ и культурного сотрудничества.

На специализированной выставке участникам были представлены передовые образовательные разработки: электронные учебные комплексы, VR/AR-решения, интерактивные ресурсы, а также платформы, основанные на технологиях искусственного интеллекта.

Участие туркменской делегации во Всемирной конференции китайского языка имеет важное значение для дальнейшего развития национальной системы образования и углубления гуманитарных связей с Китайской Народной Республикой.