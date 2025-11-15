Туркменская делегация участвовала во Всемирной конференции китайского языка в Пекине
Туркменская делегация приняла участие в Всемирной конференции китайского языка, которая состоялась в Пекине 14 ноября.
В состав делегации вошли ректор Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади, начальник департамента международного сотрудничества Министерства образования Туркменистана, а также преподаватель китайского языка Туркменского государственного университета имени Махтумкули.
Данная конференция – одно из крупнейших международных мероприятий, посвящённых развитию китайского языка, укреплению гуманитарного взаимодействия и расширению сотрудничества в области образования. В форуме приняли участие около 2000 представителей более чем из 160 стран и регионов, включая 61 молодых китаистов из 51 государства.
В ходе пленарных заседаний рассматривались такие вопросы, как:
- современные методы преподавания китайского языка как иностранного;
- подготовка и профессиональное развитие педагогических кадров;
- внедрение инновационных цифровых платформ обучения и технологий искусственного интеллекта;
- обновление учебно-методических материалов и повышение качества образовательного процесса;
- развитие академических обменов между университетами Китая и зарубежных стран;
- перспективы международных языковых программ и культурного сотрудничества.
На специализированной выставке участникам были представлены передовые образовательные разработки: электронные учебные комплексы, VR/AR-решения, интерактивные ресурсы, а также платформы, основанные на технологиях искусственного интеллекта.
Участие туркменской делегации во Всемирной конференции китайского языка имеет важное значение для дальнейшего развития национальной системы образования и углубления гуманитарных связей с Китайской Народной Республикой.