Туркменистан и China CAMC подписали меморандум о сотрудничестве в ж/д сфере

Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана и китайская компания China CAMC Engineering Co., Ltd. подписали меморандум о взаимопонимании по развитию железнодорожной инфраструктуры. Документ был подписан по итогам Международной выставки и научной конференции «Türkmentel – 2025» и Международной конференции и выставки «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2025».

Согласно меморандуму, стороны намерены сотрудничать в строительстве новой высокоскоростной железнодорожной линии, модернизации и электрификации существующих железных дорог, а также строительстве пассажирских депо с использованием передовых технологий.

Документ также предусматривает обмен опытом в области технологий и подготовки кадров.