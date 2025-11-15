США будут отказывать в визах людям с хроническими заболеваниями

Администрация президента США Дональда Трампа поручила американским консульствам по всему миру учитывать хронические заболевания заявителей при рассмотрении визовых заявок. Согласно документу, подписанному государственным секретарем Марко Рубио, визовые офицеры должны принимать во внимание состояние здоровья соискателей.

The Washington Post сообщает, что в перечень заболеваний, которые могут стать основанием для отказа, входят сердечно-сосудистые, респираторные, онкологические, диабет, метаболические, неврологические и психические расстройства. В документе отмечается, что лечение этих заболеваний может требовать медицинской помощи на сотни тысяч долларов.

Отдельно указано, что визовым офицерам следует учитывать ожирение заявителей, поскольку оно может приводить к апноэ сна, повышенному давлению и клинической депрессии. Кроме того, при рассмотрении заявок необходимо оценивать, не превышает ли соискатель пенсионный возраст и сколько у него иждивенцев.

Представительница Белого дома Анна Келли заявила, что в политике Госдепартамента уже около ста лет существует положение, позволяющее отказать заявителю из-за вероятности того, что он станет «финансовым бременем для налогоплательщиков». По ее словам, администрация Трампа теперь «наконец полностью исполняет эту политику».