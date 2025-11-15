Пушкинский театр Ашхабада анонсировал спектакли на декабрь и начало 2026 года

Государственный русский драматический театр им. А.С.Пушкина анонсировал репертуар на декабрь и почти до середины января 2026 года, включая новогодние детские представления и вечерние праздничные концерты.

Какие представления и спектакли ждут зрителя в этот период, предлагаем узнать прямо сейчас.

Пят.05.12. С.Сербазов, М.Мамедкурбанов  «Струны души»      19:00

Суб.06.12. Г.Х.Андерсен «Дюймовочка»                                     12:00

Суб.06.12. А.Цагарели «Ханума»                                                   19:00

Вск.07.12. М.Садовников «Али-Баба»                                       11:00, 13:00

Вск.07.12. У.Гаджибеков «Аршин мал алан»                                       19:00

Пн.08.12. Р.Тома «Восемь любящих  женщин»                                    19:00

Вт. 09.12. А.Островский  «Волки  и овцы»                                             19:00

Ср.10.12. А.П.Чехов «Чеховские водевили»                                            19:00

Чет.11.12. Премьера Хенрик Ибсен «Кукольный дом»                             19:00

Пят.12.12. Лопе де Вега «Изобретательная  влюбленная»                      19:00

Суб.13.12. К.Чуковский, С.Маршак, О.Волкова «В гостях у сказки»        12:00

Суб.13.12. Жан Жене «Мадам»                                                                     19:00

Вск.14.12. Н.С.Зинченко «Похищение Чебурашки»                                      11:00, 13:00

Вск.14.12. М.Мыщыев «Мать»                                                       19:00

Пят.19.12. О.Волкова, М.Мамметкурбанов  «Счастье туркмен»               19:00

Суб.20.12. Новогоднее представление «Проделки Бабы  Яги»                    12:00

Суб.20.12. Л.Герш  «Свободные бабочки»                                                    19:00

Вск.21.12. Новогоднее представление   «Гринч, похититель Нового года»          11:00, 13:00

Вск.21.12. А.Володин «Пять вечеров»                                                          19:00

Пят.26.12. Р.Тома «Восемь любящих  женщин»                                           19:00

Суб.27.12. Новогоднее представление «Дед Мороз и серый волк»             12:00

Суб.27.12. Концерт «С новым годом!»                                                         19:00

Вск.28.12. Новогоднее представление  «Дед Мороз vs Снежная Королева»       11:00, 13:00

Вск.28.12. Концерт «С новым годом!»                   19:00

Репертуар на январь 2026 года

Пят.02.01. Новогоднее представление «Дед Мороз и серый волк»             12:00

Пят.02.01. Концерт «С новым годом!»                                                          19:00

Суб.03.01. Новогоднее представление «Дед Мороз и серый волк»             12:00

Суб.03.01. Концерт «С новым годом!»                                                         19:00

Вск.04.01. Новогоднее представление «Дед Мороз и серый волк»    11:00, 13:00

Вск.04.01. Концерт «С новым годом!»                                                          19:00

Ср. 07.01. Новогоднее представление «Дед Мороз и серый волк»                       12:00

Чет.08.01. Новогоднее представление «Дед Мороз и серый волк»              12:00

Пят.09.01. Новогоднее представление «Проделки Бабы  Яги»                    12:00

Пят.09.01. А.Цагарели «Ханума»                                                                            19:00

Суб.10.01. Новогоднее представление   «Дед Мороз vs Снежная Королева»      12:00

Суб.10.01. Г.Парачури «Индийская любовь»                                                        19:00

Вск.11.01. Новогоднее представление  «Гринч, похититель Нового года»            11:00, 13:00

Вск.11.01. Концерт «С новым годом!»                                                         19:00