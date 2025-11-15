Пушкинский театр Ашхабада анонсировал спектакли на декабрь и начало 2026 года

Государственный русский драматический театр им. А.С.Пушкина анонсировал репертуар на декабрь и почти до середины января 2026 года, включая новогодние детские представления и вечерние праздничные концерты.

Какие представления и спектакли ждут зрителя в этот период, предлагаем узнать прямо сейчас.

Пят.05.12. С.Сербазов, М.Мамедкурбанов «Струны души» 19:00

Суб.06.12. Г.Х.Андерсен «Дюймовочка» 12:00

Суб.06.12. А.Цагарели «Ханума» 19:00

Вск.07.12. М.Садовников «Али-Баба» 11:00, 13:00

Вск.07.12. У.Гаджибеков «Аршин мал алан» 19:00

Пн.08.12. Р.Тома «Восемь любящих женщин» 19:00

Вт. 09.12. А.Островский «Волки и овцы» 19:00

Ср.10.12. А.П.Чехов «Чеховские водевили» 19:00

Чет.11.12. Премьера Хенрик Ибсен «Кукольный дом» 19:00

Пят.12.12. Лопе де Вега «Изобретательная влюбленная» 19:00

Суб.13.12. К.Чуковский, С.Маршак, О.Волкова «В гостях у сказки» 12:00

Суб.13.12. Жан Жене «Мадам» 19:00

Вск.14.12. Н.С.Зинченко «Похищение Чебурашки» 11:00, 13:00

Вск.14.12. М.Мыщыев «Мать» 19:00

Пят.19.12. О.Волкова, М.Мамметкурбанов «Счастье туркмен» 19:00

Суб.20.12. Новогоднее представление «Проделки Бабы Яги» 12:00

Суб.20.12. Л.Герш «Свободные бабочки» 19:00

Вск.21.12. Новогоднее представление «Гринч, похититель Нового года» 11:00, 13:00

Вск.21.12. А.Володин «Пять вечеров» 19:00

Пят.26.12. Р.Тома «Восемь любящих женщин» 19:00

Суб.27.12. Новогоднее представление «Дед Мороз и серый волк» 12:00

Суб.27.12. Концерт «С новым годом!» 19:00

Вск.28.12. Новогоднее представление «Дед Мороз vs Снежная Королева» 11:00, 13:00

Вск.28.12. Концерт «С новым годом!» 19:00

Репертуар на январь 2026 года

Пят.02.01. Новогоднее представление «Дед Мороз и серый волк» 12:00

Пят.02.01. Концерт «С новым годом!» 19:00

Суб.03.01. Новогоднее представление «Дед Мороз и серый волк» 12:00

Суб.03.01. Концерт «С новым годом!» 19:00

Вск.04.01. Новогоднее представление «Дед Мороз и серый волк» 11:00, 13:00

Вск.04.01. Концерт «С новым годом!» 19:00

Ср. 07.01. Новогоднее представление «Дед Мороз и серый волк» 12:00

Чет.08.01. Новогоднее представление «Дед Мороз и серый волк» 12:00

Пят.09.01. Новогоднее представление «Проделки Бабы Яги» 12:00

Пят.09.01. А.Цагарели «Ханума» 19:00

Суб.10.01. Новогоднее представление «Дед Мороз vs Снежная Королева» 12:00

Суб.10.01. Г.Парачури «Индийская любовь» 19:00

Вск.11.01. Новогоднее представление «Гринч, похититель Нового года» 11:00, 13:00

Вск.11.01. Концерт «С новым годом!» 19:00