ПРООН содействует продвижению цифровой трансформации госуправления в Туркменистане

Ранее мы сообщали, что Министерство связи Туркменистана и Академия электронного управления Эстонской Республики подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области цифрового управления.

Данный Меморандум был подписан в рамках реализации проекта ПРООН «Содействие внедрению пилотной системы межведомственного электронного взаимодействия в Туркменистане» и направлен на развитие долгосрочного сотрудничества в области цифровой трансформации государственного управления, включая предоставление специализированных образовательных и консультационных услуг.

Подписание меморандума произошло в рамках Международной выставки и научной конференции в области телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещания «Туркментел-2025», что подчеркивает стратегическое значение данного события для продвижения цифровых инициатив и укрепления потенциала страны в сфере инноваций, сообщается в пресс-релизе ПРООН.

Нарине Саакян, Постоянный Представитель ПРООН в Туркменистане отметила:

«Мы рады содействовать созданию данного стратегического партнёрства, что поможет стране укрепить потенциал в сфере цифрового управления, обмениваться знаниями и внедрять инновационные решения, способствующие развитию государственного управления и цифровой трансформации».

Подписание Меморандума стало еще одним шагом в реализации широкой программы ПРООН по поддержке цифровой трансформации в Туркменистане.

В рамках своей глобальной Цифровой стратегии ПРООН помогает странам развивать инклюзивные, устойчивые и безопасные цифровые экосистемы. В Туркменистане эта работа направлена на укрепление институционального потенциала, развитие цифровых навыков, повышение эффективности государственного управления и обеспечение равного доступа граждан к цифровым услугам.