Посольство КНР в Ашхабаде передало в дар людям с инвалидностью столы для пинг-понга

Сегодня в Ашхабаде, в спортзале общеобразовательной школы №18 состоялось мероприятие «Во имя китайско-туркменской дружбы — вместе к будущему» с участием Посла и представителей Посольства КНР в Туркменистане, а также представителей общественных организаций «Йенме» и «Центр поддержки инвалидов», ребят с особенностями в развитии, людей с инвалидностью.

Посол Цзи Шуминь выступил перед участниками с речью. Он отметил ключевые этапы развития туркмено-китайского сотрудничества, подчеркнув основные достижения. В частности он отметил:

«Правительства Китая и Туркменистана привержены политике, ориентированной на развитие человека, придают большое значение группам населения, нуждающимся в поддержке. Это очень важно для благотворительного дела в наших странах, для каждой семьи и конкретного человека».

На протяжении многих лет Посольство Китая в Туркменистане принимает активное участие в благотворительных делах и готово оказывать дальнейшую посильную помощь, отметил дипломат. После церемонии вручения подарков – столов для пинг-понга, мягких игрушек, сувениров и сертификатов — Посол и дипломаты вместе с ребятами с особенностями в развитии и волонтёрами играли в пинг-понг, где каждый продемонстрировал мастерство владения теннисным мячом. Как рассказали «Туркменпорталу» представители общественных организаций «Йенме» и «Центр поддержки инвалидов» данное мероприятие — это не просто дипломатическое событие, а проявление искренней дружбы и поддержки, символ взаимного уважения и заботы между народами Китая и Туркменистана.Мероприятие «Во имя китайско-туркменской дружбы — вместе к будущему» объединило людей, которых связывает общая цель — делать мир теплее, добрее и ближе, ведь дружба между народами начинается с простых человеческих ценностей, которые сближают народы.