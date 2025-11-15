В Туркменистане прошел семинар ОБСЕ по энергоэффективности

Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал 13-14 ноября в Мары семинар по внедрению энергоэффективных технологий для студентов и преподавателей Государственного энергетического института Туркменистана. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В работе семинара приняли участие около 35 человек. Мероприятие прошло в смешанном формате с онлайн-участием международных экспертов.

«Продвижение современных энергоэффективных технологий в Туркменистане способствует повышению экономической устойчивости и снижению уязвимости окружающей среды», – заявила начальник экономико-экологического отдела Центра ОБСЕ в Ашхабаде Оливера Зуровак-Кузман.

По ее словам, центр содействует обмену международным опытом и передовыми технологиями, предлагая национальным партнерам новые возможности обеспечения устойчивого роста.

Участники обсудили глобальные тенденции в области энергоэффективности, вопросы стратегического планирования и вовлечения заинтересованных сторон. Особое внимание было уделено использованию солнечно-водородных панелей, систем накопления энергии и интеграции возобновляемых источников.

Мероприятие проведено в рамках поддержки реализации Национальной стратегии развития возобновляемой энергетики Туркменистана до 2030 года и Закона об энергосбережении и энергоэффективности, добавили в пресс-службе.