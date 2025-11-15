В Туркменистане наградили победителей конкурса «Цифровое решение 2025»

Сегодня в Ашхабаде в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана прошло чествование победителей молодежного конкурса инновационных проектов «Цифровое решение 2025», передает корреспондент «Туркменпортала».

На конкурс, который был организован Министерством связи Туркменистана, было представлено свыше 360 проектов, среди которых были инновационные разработки, охватывающие сферы экономики, медицины, IT, сельского хозяйства, общественной жизни.

Первого места было удостоено 7 участников:

Хыдыров Аннагельды;

Джумашов Джейхун;

Овезов Нургельды;

Чакыева Айнур;

Реджебов Арслан;

Мыратбердиев Мыратберди;

Гульджанова Сурай.

Каждый из победителей в качестве приза получил телевизор «Aýdyň gije» и ноутбук Dell Inspiron.

Второе место заняли 14 участников, которые получили в качестве награды ноутбуки Asus Vivobook.

И, наконец, бронзовыми призерами стали 21 человек, которые были награждены планшетами Xiaomi Pad2 Ram.

Все участники получили соответствующие дипломы лауреата.

Награждение победителей проходило в рамках Международной выставки и конференции Türkmentel-2025.