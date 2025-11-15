В Ташкенте пройдет седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии

Седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится 15-16 ноября в Ташкенте под председательством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.

В саммите примут участие Президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе.

На встрече планируется обсудить вопросы укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии и реализации совместных проектов в приоритетных сферах. Лидеры государств обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

По итогам саммита ожидается принятие пакета многосторонних документов.