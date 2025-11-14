Samsung представит смартфон с тройным складным экраном в декабре

Южнокорейская компания Samsung планирует провести презентацию смартфона с тремя складными экранами 5 декабря 2025 года. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Yonhap.

По информации издания, устройство первоначально поступит в продажу на рынках Китая, Сингапура и ОАЭ. Предполагаемая стоимость смартфона составит от 2000 до 2700 долларов, что эквивалентно примерно 163-220 тысячам рублей по текущему курсу.

Издание The Chosun Daily уточняет, что новинка может получить название Galaxy Z TriFold. Устройство будет оснащено аккумулятором емкостью около 5600 мА·ч. Толщина смартфона в разложенном состоянии составит 4,2 мм, в сложенном — 14 мм. Диагональ экрана варьируется от 6,5 дюйма в сложенном виде до 10 дюймов в полностью разложенном.

Согласно данным The Chosun Daily, первая партия поставок составит от 20 до 30 тысяч единиц, а цена устройства может достигать 4,4 миллиона вон (около 3000 долларов).

Выход нового смартфона Samsung станет ответом на инициативу китайской компании Huawei, которая представила свой смартфон с тройным экраном Mate XT в сентябре 2024 года, а год спустя показала его обновленную версию.